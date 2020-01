Zondag, 19 Januari 2020

Olympique Lyon betaalt 15 miljoen euro voor Zimbabwaan

Newcastle United mengt zich in de strijd om Jarrod Bowen. Eerder werd al duidelijk dat Aston Villa interesse heeft in de aanvaller, voor wie Hull City minstens 22 miljoen euro verlangt. (The Telegraph)

De belangstelling van Arsenal voor Bruno GuimarĂ£es blijkt serieus. Sportief directeur Edu wil binnenkort in gesprek met Athletico Paranaense over een transfer van de middenvelder. (Goal)

Olympique Lyon neemt Tino Kadewere voor vijftien miljoen euro over van Le Havre. De spits uit Zimbabwe is topscorer van de Ligue 2 en wilde per se deze maand een transfer maken. (Paris-Normandie)

Heart of Midlothian zet vaart achter de komst van Donis Avdijaj. De voormalig aanvaller van Willem II heeft een aflopend contract bij Trabzonspor, al is daar een optie in opgenomen om langer door te gaan. (Daily Record)

Hoewel eerder werd gesproken over een verhuur met optie tot koop, lijkt Newcastle United nu in te zetten op de permanente komst van Valentino Lazaro. De club wil een slordige 21 miljoen euro betalen aan Internazionale. (Daily Mirror)