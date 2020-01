Enorme hagelbui belangrijkste hoogtepunt bij FC Twente - FC Groningen

De wedstrijd tussen FC Twente en FC Groningen is zaterdagavond geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. Het Eredivisie-duel stond bepaald niet bol van hoogtepunten: de supporters in de Grolsch Veste zullen mogelijk het meest opgekeken hebben van de harde hagelbui die in de eerste helft over Enschede trok. Op het veld was het meest opmerkelijke moment een gemakkelijk gegeven penalty voor Groningen, die door Ajdin Hrustic werd verprutst.

FC Groningen had in de eerste helft slechts een halve kans. Een goede voorzet van Deyovaisio Zeefuik kwam op de schoen van Ramon Pascal Lundqvist, die zijn volley ver over zag gaan. FC Twente zette daar weinig tegenover. Een solo van Rafik Zekhnini leverde de meeste dreiging op. De vleugelspits leek te worden afgestopt door Zeefuik, maar de bal kwam vervolgens voor de voeten van Aitor. Het schot van de Spanjaard vanaf de rand van de zestien werd eenvoudig gekeerd door doelman Sergio Padt.

Ook de tweede helft was weinig spectaculair. Javier Espinosa kwam gevaarlijk naar binnen voor Twente, maar produceerde een schot dat gemakkelijk gekeerd werd door keeper Padt. Na een uur spelen ging Kaj Sierhuis aan de andere kant makkelijk tegen de vlakte, waarna scheidsrechter Dennis Higler een penalty gaf. Omdat ook de VAR zijn goedkeuring gaf aan die beslissing, kreeg Ajdin Hrustic de kans vanaf elf meter. De middenvelder van Groningen raakte echter de buitenkant van de paal. In de slotfase maakte Twente de meeste aanspraak op een doelpunt, maar echt gevaar werd voor geen van beide doelen gesticht.