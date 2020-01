‘Ajax-Juwel’ kan verrassende huurtransfer maken naar Bayern München

Bayern München heeft serieuze belangstelling voor Nicolas Kühn. De twintigjarige aanvaller van Jong Ajax kan het seizoen op huurbasis afmaken in Beieren, zo weet SPORT1. Het is de bedoeling dat Kühn minuten gaat maken in het tweede elftal van Bayern, dat uitkomt in de 3. Liga. Zelf heeft de jongeling wel oren naar een terugkeer naar zijn geboorteland, zo klinkt het.

Het zou gaan om een huurperiode tot het eind van het seizoen; over verdere voorwaarden wordt niet gesproken. Het is daarom niet duidelijk hoe Ajax aankijkt tegen een vertrek van Kühn en of er sprake zal zijn van een optie tot koop. Volgens SPORT1 is de deal nog niet rond en kan de overgang nog in het water vallen. Kühn heeft een contract tot medio 2021 in Amsterdam. Bij Bayern II zou hij werken onder trainer Sebastian Hoeness, met wie Kühn in het verleden samenwerkte bij de Onder-17 van RB Leipzig. Hoeness is de neef van president Uli Hoeness.

Kühn wordt door de Duitse tv-zender omschreven als een 'Ajax-Juwel'. De 'offensieve allrounder' werd vorig jaar nog de trotse winnaar van de gouden Fritz Walter Medaille, als beste speler onder de negentien jaar in Duitsland, zo stipt de bron bovendien aan. Hij volgde Kai Havertz van Bayer Leverkusen op als winnaar; in het verleden wonnen spelers als Kevin-Prince Boateng, Benedikt Höwedes, Lewis Holtby, Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter, Jonathan Tah en Benjamin Henrichs die prijs.

In Duitsland wordt Kühn dan ook gezien als een groot talent, maar bij Ajax lijkt het perspectief op een doorbraak in het eerste elftal beperkt. Sinds zijn overstap van RB Leipzig naar Amsterdam in de winterstop van het seizoen 2017/18, voor ruim twee miljoen euro, kwam de linkspoot alleen uit voor het beloftenelftal. In totaal 43 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan 17 in het huidige seizoen. Indien Kühn fit is, geldt de jeugdinternational van Duitsland als basisspeler in de ploeg van Mitchell van der Gaag.