Danny Buijs helpt zieke Groningen-fan: ‘Als je het verhaal aanhoort...’

Danny heeft een crowdfundingactie op poten gezet voor de vriendin van een FC Groningen-supporter die de ziekte van Lyme heeft. De hoofdtrainer van de Trots van het Noorden werd in december al gevraagd om mee te werken aan een bingo voor Pien van Roosmalen, die vanwege de ziekte zware medicijnen moet slikken. Buijs aarzelde geen moment en liet een shirt met daarop de handtekeningen van alle spelers achter.

"Dat is ontzettend positief gevallen bij de familie, zeker ook omdat haar vriend fanatiek Groningen-supporter is", vertelt Buijs vrijdag voor de camera van RTV OOG. "Die bingo is een succes geworden, maar helaas hebben ze nog steeds niet het bedrag dat zij nodig heeft. Vandaar dat ik ook heb gezegd dat we gaan proberen om te helpen om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Als je haar verhaalt aanhoort, ja, dat zijn toch altijd wel de heel vervelende dingen in het leven."

Met de crowdfundingactie moet de zieke vrouw aan een Ampcoil worden gehouden, een apparaat dat ervoor moet zorgen dat de antibiotica op termijn wellicht helemaal niet meer nodig is. Hiervoor is wel een bedrag van 7.500 euro nodig. Buijs gaat er alles aan doen om het streefbedrag te halen. "Dit gaat niet om bedragen waarvan ik zeg: poe. Voor deze mensen is het veel geld, maar als we met elkaar de handen ineenslaan, helpen we iemand daar enorm mee. We gaan ervoor zorgen dat we dat in de komende weken in elkaar krijgen."

Buijs is daarnaast bezig met zijn toekomst bij Groningen. De clubleiding zet in op een derde seizoen met de huidige hoofdtrainer. "We hebben de afgelopen weken een paar keer met elkaar gesproken over de toekomst", verklaart technisch directeur Mark-Jan Fledderus aan het Algemeen Dagblad. "Daarbij ging het over waar wij naartoe willen als club en Danny had natuurlijk ook zijn eigen wensen. We staan er positief in en gaan die gesprekken binnenkort een vervolg geven." Buijs kende een moeilijke start in Groningen, al haalde de club uiteindelijk wel de play-offs om Europees voetbal. Momenteel staat de formatie van 37-jarige coach op de tiende plaats in de Eredivisie.