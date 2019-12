Negatieve reeks Hoffenheim en Schreuder houdt aan na nieuw verlies

TSG Hoffenheim heeft vrijdagavond opnieuw een teleurstellend resultaat in de Bundesliga geboekt. Het team van Alfred Schreuder was voor eigen publiek niet opgewassen tegen FC Augsburg en dat betekende alweer de derde nederlaag in de laatste vier duels, waarin men alleen tegen laagvlieger Fortuna Düsseldorf (1-1) niet verloor: 2-4. Hoewel de onderlinge verschillen in de subtop naar boven toe relatief klein zijn, kan de huidige nummer acht later dit weekeinde zomaar enkele plaatsen zakken.

In de openingsfase waren de teams van Schreuder en Martin Schmidt aan elkaar gewaagd, maar het waren de bezoekers die na elf minuten aan de leiding gingen. Florian Niederlechner zocht de diepte op en gaf de bal op het juiste moment aan Philipp Max, die eenvoudig voor de 0-1 zorgde. Drie minuten later kwam Hoffenheim al op 1-1: een droog schot van Robert Skov met links was te machtig voor doelman Tomas Koubek.

In het restant van de eerste helft had het team van Schreuder weliswaar meer balbezit, maar ontbrak het aan creativiteit en daadkracht in de laatste meters. Pas twee minuten voor rust kreeg Hoffenheim een goede kans op de 2-1: Koubek verkleinde zijn doel goed en kon voorkomen dat de vrijstaande Ihlas Bebou kon scoren. Vijf minuten na rust verscheen in de PreZero Arena de 1-2 op het scorebord: na een overtreding van Kelvin Akpoguma op Niederlechner maakte Max vanaf elf meter zijn tweede van de avond.

Schreuder keek lijdzaam toe hoe zijn team luttele minuten later weer een tegentreffer om de oren kreeg. Max won op het middenveld de bal van Bebou, waarna de bal via Niederlechner bij Fredrik Jensen terechtkwam. De Fin schoot de bal door de benen van Oliver Baumann: 1-3. De na een uur ingevallen Jürgen Locadia tekende tien minuten voor tijd voor de 2-3, een inzet bij de eerste paal na een pass van Skov vanaf links, maar niet veel later zorgde Iago uit een tegenaanval voor de 2-4. Jeffrey Gouweleeuw speelde bij de bezoekers het complete duel.