Jürgen Klopp en Liverpool verlengen samenwerking tot 2024

Jürgen Klopp blijft langer aan Liverpool verbonden. De club maakt vrijdag bekend dat de Duitse trainer zijn contract bij the Reds heeft verlengd tot aan de zomer van 2024. De oude verbintenis van Klopp op Anfield liep tot medio 2022. De Duitse manager in Engelse dienst zwaait sinds oktober 2015 de scepter in Liverpool, als opvolger van de destijds ontslagen Brendan Rodgers. Liverpool gaat momenteel fier aan kop in de Premier League en lijkt op weg naar de eerste landstitel sinds 1990.

"Goedemorgen vanaf Melwood (trainingscomplex Liverpool, red.)", zegt Klopp in een speciale videoboodschap. "Ik denk dat we Breaking News als ondertitel moeten gebruiken. We hebben besloten om de samenwerking, die tot dusver niet slecht is verlopen, te verlengen tot 2024." Klopp voegt daar een kwinkslag aan toe. "Dat is goed nieuws voor sommigen, maar voor anderen juist weer niet. Maar je kunt er altijd voor kiezen om deze video stop te zetten."

Om vervolgens met een serieuze uitleg verder te gaan. "We vinden het hier heerlijk, dat is ook het allerbelangrijkste. Dit is een geweldige club en we voelen ons hier dan ook echt thuis. Het leek me daarom een ideaal moment om de samenwerking een vervolg te geven. De onderhandelingen over een nieuw contract zijn eigenlijk vlekkeloos verlopen. Ik kijk er dan ook met een goed gevoel op terug. We hebben de gesprekken kunnen voeren zonder dat iemand daar lucht van heeft gekregen, wat in deze tijd erg bijzonder is. Ik vond ook dat jullie als supporters dit nieuws als eerste moesten horen."

Klopp leidde Liverpool in zijn eerste seizoen gelijk naar de finale van de Europa League, waarin Sevilla uiteindelijk te sterk bleek (1-3). Zijn eerste missie om de Champions League te veroveren mislukte ook, want in de eindstrijd van 2018 werd met 3-1 verloren van Real Madrid. Afgelopen seizoen stond Klopp wél met de belangrijkste Europese clubprijs in zijn handen, dankzij een 0-2 overwinning op Tottenham Hotspur.