Everton stuurt Marco Silva de laan uit na kansloze Merseyside-derby

Everton neemt per direct afscheid van Marco Silva, zo bevestigt de Premier League-club via de officiële kanalen. The Toffees komen tot het ontslag van hun manager na de kansloze nederlaag woensdagavond in de Merseyside-derby tegen Liverpool (5-2). Everton is daardoor gezakt naar de achttiende plaats in de competitie, een plek die aan het einde van het seizoen degradatie zou betekenen. Assistent-manager Duncan Ferguson neemt tijdelijk de taken van Silva over.

Eigenaar Farhad Moshiri kwam donderdagochtend speciaal naar Finch Farm, het trainingscomplex van Everton, om Silva zijn ontslag aan te zeggen. Het gedwongen vertrek van de Portugees komt niet uit de lucht vallen. Everton is bezig aan een dramatisch seizoen en wist slechts één van de afgelopen vijf duels in winst om te zetten. The Toffees begonnen nog met hoge verwachtingen aan het seizoen: technisch manager Marcel Brands haalde voor meer dan honderd miljoen euro nieuwe spelers naar de club, waaronder Moise Kean van Juventus en Alex Iwobi van Arsenal.

Silva was sinds vorig jaar juni in dienst bij Everton, toen hij overkwam van Watford. In zijn eerste jaar op Goodison Park leidde de oefenmeester zijn team naar de achtste plek in de Premier League, waarmee de club net geen Europees voetbal haalde. Dit seizoen gaat het beduidend minder goed bij Everton en inmiddels vecht de club tegen degradatie. "We maken steeds dezelfde fouten en zijn niet sterk genoeg om hoger op de ranglijst te staan", zei Silva eerder.

In de Engelse media wordt druk gespeculeerd over de opvolging van Silva. Sky Sports berichtte eerder dat David Moyes bovenaan het lijstje staat van Brands en eigenaar Moshiri. Moyes was tussen 2002 en 2013 al werkzaam bij de club uit Liverpool en zit na zijn vertrek bij West Ham United vorig jaar mei zonder club. Ook de naam van Eddie Howe, eindverantwoordelijke bij Bournemouth, wordt genoemd.