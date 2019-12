Algemeen Dagblad onthult gesprekken Slutsky over nieuwe trainersklus

Leonid Slutsky lijkt na zijn vertrek bij Vitesse niet lang zonder club te hoeven zitten. Het Algemeen Dagblad weet woensdagavond namelijk te melden dat de Russische trainer serieus in beeld is bij AEK Athene, op dit moment de nummer vijf van de Griekse competitie.

AEK Athene staat op dit moment nog onder leiding van Nikos Kostenoglou, maar het is dus niet ondenkbaar dat de Griekse oefenmeester binnenkort plaats moet maken voor Slutsky. De interesse vanuit Griekenland voor de flamboyante Rus wordt bevestigd door bronnen in het Zuid-Europese land en in Rusland, zo klinkt het.

Slutsky zit pas enkele dagen zonder club. De Arnhemmers verloren afgelopen vrijdag op bezoek bij sc Heerenveen (3-2) voor de vijfde keer op rij een wedstrijd in de Eredivisie, waarna Slutsky de eer aan zichzelf hield en vrijwel direct na de wedstrijd opstapte.

De 48-jarige Slutsky lijkt echter niet van plan om lang stil te blijven zitten, want hij heeft naar verluidt recent gesproken met een delegatie van AEK Athene. De twaalfvoudig landskampioen van Griekenland staat na vijf speelrondes teleurstellend vijfde in de Griekse competitie, met liefst tien punten minder dan koploper Olympiacos.