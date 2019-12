‘Fenomeen’ van Ajax krijgt een 6,5: ‘Hij heeft dan toch die kwaliteiten’

Klaas-Jan Huntelaar maakt op 36-jarige leeftijd nog een sterke indruk op John van Loen. De spits van Ajax kwam dit seizoen pas 533 minuten in actie in de Eredivisie, maar wist daarin wel 8 keer te scoren. Ook tegen FC Twente (2-5 zege) was Huntelaar twee keer trefzeker. "Hoe je het ook wendt of keert, Huntelaar blijft een fenomeen", zegt Van Loen tegenover De Telegraaf.

Volgens de oud-international heeft Huntelaar opnieuw bewezen 'levensgevaarlijk' te zijn. "Hij krijgt tijdens een wedstrijd niet zoveel kansen, maar is messcherp op de momenten dat het kan. Eerst liet hij zich al zien met een mislukte omhaal en bij de tweede kans was het direct raak. De bal sloeg kiezelhard tegen de touwen, een fantastisch schot", omschrijft de rapporteur van de krant de eerste treffer.

Van Loen zag dat Huntelaar bij de tweede treffer bijna werd ingehaald. "Hij is niet meer de snelste en werd bijna ingehaald, maar op zo'n moment heeft hij dan toch de kwaliteit om de bal met links tijdig langs de uitkomende doelman Joël Drommel te schieten. Ik heb Huntelaar uiteindelijk een 6,5 gegeven. Dat had misschien nog iets hoger kunnen zijn, maar hij werd verder niet zoveel in het spel betrokken."

Naast Huntelaar en hattrickheld Noa Lang heeft Van Loen ook lovende woorden over voor Daley Blind, die 'alles op routine' doet en een wedstrijd 'gigantisch goed' leest. "Als je naar Blind kijkt, lijkt het spelletje ontzettend simpel. Hij blijft altijd rustig, heeft de kwaliteit om het spel te versnellen of juist te vertragen, beschikt over een goede pass en speelt de bal altijd naar de juiste kleur. (...) Blind is voor zijn ploeg goud waard", besluit de oud-spits.