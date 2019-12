Erik ten Hag brengt slecht nieuws: ‘Hij is er voorlopig niet bij’

Zakaria Labyad is voorlopig niet inzetbaar bij Ajax. Erik ten Hag geeft voorafgaand aan het duel met FC Twente aan dat de buitenspeler kampt met een blessure en de komende tijd niet zal spelen. "Zakaria is er niet bij en zal er voorlopig ook niet bij zijn. De exacte aard zullen we nog moeten bekijken en onderzoeken", zegt Ten Hag tegenover FOX Sports.

Ten Hag heeft ervoor gekozen om talent Noa Lang zijn eerste basisplek in de Eredivisie te gunnen, terwijl Hakim Ziyech fit genoeg is om te spelen tegen FC Twente. De Marokkaans international viel in het duel met Lille OSC net als Labyad uit. Ziyech had veel last van zijn arm, maar Ten Hag geeft aan dat de middenvelder nu weer inzetbaar is.

History in goals: Twente - Ajax

De trainer van Ajax verwacht geen gemakkelijke wedstrijd in De Grolsch Veste. "Dit stadion beweegt, met een bepaalde drang. Eén moment kan alles veranderen. Dat hebben weinig stadions, maar dit stadion heeft dat wel. En de ploeg kan daardoor gedragen worden. Wij moeten er voor zorgen dat het niet zo ver komt", aldus Ten Hag, die weinig heeft met de statistieken van Ajax tegen FC Twente.

De Amsterdamse club won in 2013 voor het laatst in het stadion van FC Twente, maar de oefenmeester heeft een weerwoord paraat. "Nee hoor, vorig jaar hebben 'we' hier nog gewonnen. FC Twente tegen Jong Ajax, 2-5. De statistieken zeggen me helemaal niets. Het gaat om vandaag. We moeten voorbereid zijn, direct van de start", besluit Ten Hag.