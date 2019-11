‘Onterechte’ penalty Valencia maakt tongen los: ‘We oefenden er bij Ajax op’

De strafschop die Valencia woensdagavond kreeg in het Champions League-duel met Chelsea heeft veel tongen losgemaakt op social media. José Gayà verdiende in de tweede helft een strafschop na contact met Jorginho, maar volgens Mario Melchiot werd scheidsrechter Felix Zwayer misleid door de linkervleugelverdediger van Valencia.

Zwayer wees na ruim een uur naar de stip nadat Gayà neerging in het strafschopgebied van Chelsea. Gayà leek in de rug gelopen te worden door Jorginho, maar Melchiot, oud-verdediger van onder meer Ajax aan het einde van de vorige eeuw, verzekert dat er niets aan de hand was. "Het was geen terechte penalty wat mij betreft!" schrijft hij op Twitter. "Hij stopte zijn been tussen de benen van Jorginho en liet ze struikelen."

Melchiot doet vervolgens een opvallende onthulling. "Het is een trucje dat we bij Ajax zeer vaak oefenden. Martijn Reuser kon het trucje het best van iedereen. Geloof me: het is een trucje", aldus de oud-verdediger. De door Gayà verdiende strafschop werd daarna overigens wel gemist door Dani Parejo, die vanaf elf meter op Kepa Arrizabalaga stuitte.