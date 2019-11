Van Schaik verwerpt link met racisme omtrent verwijderd spandoek van NEC

De leiding van NEC heeft vrijdag voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Helmond Sport (1-2) besloten om een spandoek met de tekst 'zwart is de mysterie en de kracht van de magie' niet toe te laten in het uitvak in Helmond. Volgens het Algemeen Dagblad struikelde de directie van NEC over het woordje 'zwart', waarna werd overgegaan tot het verwijderen van het spandoek. De club ontkent echter dat het spandoek is verwijderd vanwege een racistische connotatie.

De tekst op het dundoek verwijst naar een onder de aanhang van NEC zeer populair lied en tevens naar de clubkleuren rood, zwart en groen. Het betreffende liedje klinkt al enkele jaren in het Goffertstadion en gaf tot dusver geen problemen. "Rood is de kleur van de passie en de hartstocht; Zwart is de mysterie en de kracht van de magie; Groen is de hoop en de kleur van jong nieuw leven. En NEC heeft ze alle drie", zo luiden de eerste regels van het lied.

"Ik heb dit na de wedstrijd vernomen en begreep dat het spandoek van tevoren niet is voorgelegd aan de veiligheidscoördinator van NEC", vertelt Jeroen Rengers, voorzitter van de supportersvereniging van NEC, in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Ik heb hier wel een duidelijke mening over, maar hebben afgesproken dat we woensdag met elkaar in gesprek gaan hierover."

Bij het gesprek van aanstaande woensdag is algemeen directeur Wilco van Schaik aanwezig. Daarnaast schuiven vertegenwoordigers van de officiële supportersvereniging en van supportersgroepering Legio Noviomagum aan. Van Schaik voelde er in eerste instantie niets voor om nu al te reageren op de tekst van het spandoek, maar stelt tegenover het Algemeen Dagblad wel dat er 'conclusies worden getrokken die nergens op slaan'. De link met racisme verwerpt hij.

"Supporters moeten volgens protocol altijd vooraf aanmelden hoeveel en welke spandoeken ze meenemen naar uitwedstrijden. Afgelopen vrijdag hadden zij enkele spandoeken niet aangemeld en toch meegenomen. Dus dan is de afspraak: die doeken komen niet het stadion in. Zo gaat dit al jaren. Achteraf bleek er een spandoek te zijn met het woord zwart, maar daar ging het niet om", benadrukt Van Schaik. "Dat anderen hier nu een groot verhaal van maken is de verantwoordelijkheid van die personen. Bij NEC speelt het woord zwart totaal geen rol in of bij welke discussie dan ook, anders dan dat het een clubkleur is waar we trots op zijn."