‘Keisuke Honda is geen gewone professional, maar een robot-professional’

Keisuke Honda staat voor zijn officiële debuut voor Vitesse, dat zondag aantreedt tegen Sparta Rotterdam. De 33-jarige middenvelder speelde een halfjaar geleden voor het laatst een wedstrijd, maar dat is volgens hem geen enkel probleem. Trainer Leonid Slutsky is in ieder geval dolgelukkig met de 'robot-professional' uit Japan, die naast speler van Vitesse ook bondscoach van Cambodja is.

De behoorlijke volle agenda van Honda bezorgt Slutsky geen slapeloze nachten. "Hij is geen gewone professional, maar een robot-professional. In alles is hij superprofessioneel. Voeding, rust, krachttraining. Alles doet hij perfect", stelt de Russische trainer, die bij CSKA Moskou ook al samenwerkte met Honda, in gesprek met De Telegraaf. "We hebben veel gewonnen in Moskou maar ook nederlagen geleden. We begrijpen elkaar goed en dat is belangrijk voor de samenwerking."

Honda wil volgend jaar als dispensatiespeler naar de Olympische Spelen in Tokio, terwijl bij Vitesse het behalen van Europees voetbal zijn doelstelling is. "Vitesse staat nu vijfde. Mijn doel dit seizoen is om de club op die positie te houden." Honda zag Vitesse in de Eredivisie driemaal op rij verliezen. Zaak om de boel in Arnhem weer op de rit te krijgen. "Ik denk dat ik daar met mijn ervaring bij kan helpen."

De aanwinst uit Japan is naar eigen zeggen klaar voor negentig minuten tegen Sparta, al is het afwachten of Slutsky hem gelijk een basisplaats geeft. "Hoeveel minuten ik het kan volhouden is ook voor mij de vraag. Dat is een grote uitdaging", erkent de ex-speler van VVV-Venlo. "Als ik gevaar loop op een blessure dan vraag ik om een wissel. Maar ik denk dat ik beter kan spelen, dan iedereen misschien verwacht."