‘Younes ervaart spanningen bij Napoli; wintertransfer is aanstaande’

Amin Younes lijkt deze winter van club te veranderen. De 26-jarige aanvaller krijgt bij Napoli weinig speeltijd en kijkt zodoende om zich heen. Spanningen tussen de Duitse buitenspeler en coach Carlo Ancelotti zouden ten grondslag liggen aan een mogelijke transfer. Younes erkent dat hij meer speelminuten wil maken.

Younes, die sinds afgelopen augustus slechts drie keer in actie is gekomen voor i Partenopei, hoopt snel weer deel uit te maken van de nationale ploeg. De voormalig Ajacied weet dat speeltijd bij de club cruciaal is voor een uitnodiging voor die Mannschaft. "Ik weet zelf heel goed dat ik goed moet presteren bij een club voordat ik eisen kan stellen", zegt Younes in gesprek met WAZ.

Muiterij lijkt druppel voor flamboyante preses: ‘Steek je geld maar in je reet’

Lees artikel

"Alleen als ik bij de club speel, mag ik serieus nadenken over een terugkeer bij Duitsland", beseft Younes. Il Mattino meldt dat spanningen tussen Younes en Ancelotti er mede voor kunnen zorgen dat een transfer een optie is. De vijfvoudig A-international, die in de zomer van 2018 Ajax inruilde voor Napoli, ligt nog tot medio 2023 vast bij de Serie A-club.

Zaakwaarnemer Sahr Senesie erkende in januari al dat een overstap een optie is. "Er zijn tekenen dat er iets staat te gebeuren. We zijn momenteel enkele opties in Duitsland en Italië aan het bekijken", aldus de belangenbehartiger. Eerder werd Younes in verband gebracht met Genoa, terwijl ook het Spaanse Celta de Vigo als mogelijke nieuwe bestemming werd genoemd.