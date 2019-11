Rondo veegt vloer aan met FC Den Bosch: 'Je ziet Hitlergroeten op foto's'

Het handelen van FC Den Bosch in de nasleep van de wedstrijd tegen Excelsior kan niet op goedkeuring rekenen van de tafelgasten bij Rondo. De club publiceerde een statement waarin wordt beweerd dat supporters 'kraaiengeluiden', maakten die 'dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde' en die richting elke willekeurige speler van een tegenstander gemaakt kunnen worden. Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira verzekert echter dat hij racistisch werd bejegend door de thuissupporters.

Den Bosch draaide uiteindelijk bij en kondigde naar aanleiding van de uitspraken van Mendes Moreira een onderzoek aan. Desondanks moet de club 'zich schamen', zo vindt Emile Schelvis. Tafelgenoot Ruud Gullit was ontsteld door de reactie van trainer Erik van der Ven, die in een interview enkel wilde zeggen dat hij zich 'volledig' achter de verklaring van de club schaarde. "Die trainer... Nu heb je een kans om een statement te maken en dan verschuil je je achter een verklaring van de club. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Je kan toch je eigen mening geven?"

“Ik vind het ook zwak, want je ziet gewoon op foto's die op het internet rondgaan dat Hitlergroeten worden gebracht", vult Youri Mulder aan. "Die jongen wordt echt uitgescholden. Je hoort niet wat ze roepen, maar hij verzint het toch niet? Kom nou...” Vlak voordat Mendes Moreira zijn verhaal deed bij FOX Sports noemde Van der Ven hem zelfs een 'zielig mannetje', aldus de aanvaller. Later zei Van der Ven die uitspraak te betreuren, en probeerde hij duidelijk te maken dat hij doelde op de provocerende manier waarop Mendes Moreira een doelpunt vierde dat hij later in de wedstrijd maakte.

“Dat wordt ook nog eventjes off the record naar zo’n jongen toegeroepen. Het is goed dat dat nog even duidelijk werd", aldus Mulder over de uitspraak van Van der Ven. Hij hoopt dat de KNVB streng optreedt. "Je moet gewoon straffen. Je moet punten in aftrek nemen en heel hoge boetes geven." Schelvis denkt dat de clubs zelf ook middelen hebben om racisme te bestrijden. "Je kunt doen wat Juventus heeft gedaan. Een halfjaar lang camera’s erop zetten. Maak een dossier van die gasten en haal ze eruit. In Engeland hebben de club het met de overheid aangepakt en de ergste gasten eruit gepikt. Toen was het klaar."