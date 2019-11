‘Hansi wil deze vraag niet elke week beantwoorden, dus ik zal het verklappen’

Hansi Flick maakt het kalenderjaar af als trainer van Bayern München, zo verzekert algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge vrijdag tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Na het vertrek van Niko Kovac nam assistent-trainer Flick de honneurs waar en dat is beide partijen goed bevallen. De kans bestaat dat Flick de rest van het seizoen het vertrouwen zal krijgen, aldus Rummenigge.

De interim-trainer heeft in zijn eerste twee wedstrijden nog geen steek laten vallen. Na een 2-0 overwinning op Olympiacos in de Champions League, die goed was voor plaatsing voor de achtste finale, volgde een 4-0 zege op Borussia Dortmund in de Bundesliga. Na die wedstrijd gaf Rummenigge aan dat Bayern 'tot nader orde' wil doorgaan met Flick. Op de ledenvergadering verschaft hij wat meer duidelijkheid.

"Omdat Hansi niet na iedere wedstrijd weer gevraagd wil worden of hij volgende week nog steeds op de bank zal zitten, zal ik het aan jullie verklappen. In ieder geval tot de kerst is hij de eindverantwoordelijke. Misschien nog wel langer", geeft Rummenigge aan. "Hij heeft interessante ideeën op het gebied van trainingen en tactieken. Hij heeft een heel goede relatie met de spelers en een sympathieke uitstraling. Wij hebben vertrouwen in Hansi Flick."

Bayern geeft zichzelf met de beslissing over Flick ook meer tijd om op zoek te gaan naar een definitieve opvolger van Kovac. Duitse media hielden er al rekening mee dat de voormalig assistent van Kovac het seizoen zou afmaken, waarna Bayern een nieuwe trainer zal aanstellen. Erik ten Hag van Ajax is een serieuze kandidaat, terwijl ook Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain en Josep Guardiola van Manchester City in beeld zouden zijn. Guardiola was tussen 2013 en 2016 al trainer bij der Rekordmeister.