Donderdag, 14 November 2019

David Beckham richt pijlen op volgende sterspeler

Franck Kessié is gelinkt aan een overgang richting Wolverhampton Wanderers. Directeur aankoopbeleid John Marshall denkt echter niet dat de middenvelder van AC Milan bij the Wolves terechtkomt. (Birmingham Mail)

Lucas Torreira overweegt Arsenal in januari te verlaten. De controlerende middenvelder is bereid om te luisteren naar aanbiedingen die in de komende tijd voor hem binnenkomen. (Daily Express)

Het Inter Miami van David Beckham wil zijn bestaan in de MLS volgend seizoen nog altijd beginnen met een absolute sterspeler. Luka Modric is de volgende grote naam die in beeld is bij de Amerikaanse club. (AS) Luka Modric is de volgende grote naam die in beeld is bij de Amerikaanse club.

Granit Xhaka heeft er een optie bij om uit zijn uitzichtloze situatie bij Arsenal te ontsnappen. Newcastle United ziet de komst van de Zwitserse middenvelder wel zitten, al moet er geconcurreerd worden met AC Milan. (Daily Telegraph)

Kalidou Koulibaly steekt dit seizoen nog niet in grootse vorm en dat heeft Napoli doen besluiten om hem in de etalage te zetten. De gewilde verdediger is voor een bedrag van 75 miljoen euro op te halen in het zuiden van Italië. (Il Mattino)