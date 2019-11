‘Hij was alleen maar adviseur van Jordania, toch wilde hij alles bepalen’

Wil Boessen heeft een raar gevoel overgehouden aan zijn dienstverband als trainer van FC Den Bosch. De Limburger, sinds afgelopen zomer de eindverantwoordelijke bij provinciegenoot Helmond Sport, viel vooral in zijn tweede seizoen in Den Bosch van de ene verbazing in de andere. Vanwege slechte resultaten werd Boessen in april de laan uitgestuurd.

Boessen had kort daarvoor een periodetitel in de wacht gesleept in de Keuken Kampioen Divisie. Desondanks moest de 55-jarige oefenmeester het veld ruimen. "Dat was echt de meest belachelijke zet die de club toen kon doen", zo blikt hij met het Brabants Dagblad terug op zijn ontslag. "Mijn relatie met de spelersgroep was goed, net als met de rest van de technische staf. Het kwam voor mij als een donderslag bij heldere hemel."

De clubleiding nodigde Boessen uit voor een gesprek. De huidige coach van Helmond dacht dat hem een nieuw contract zou worden aangeboden, maar de insteek van de ontmoeting bleek duidelijk anders te zijn. "Mijn zaakwaarnemer was op dat moment met de club in gesprek. Ik werd erbij geroepen en dacht: die komen er niet uit of het een contract voor een of twee jaar wordt. Maar in plaats daarvan kon ik meteen gaan."

Volgens Boessen werd Den Bosch op een verkeerde manier gerund. "Ik kreeg plotseling Anton Evmenov in mijn nek als technische man. Hij gedroeg zich alsof hij technisch directeur was, maar hij was alleen maar adviseur van Kakhi (Jordania, red.) Toch wilde hij alles bepalen. Hij schermde altijd met opdrachten van Kakhi hier en Kakhi daar. Ik liet hem doen, maar heb het nooit toegestaan dat hij zich met de opstelling bemoeide." Boessen zag daarnaast dat directeur Paul van der Kraan in zijn werk werd gehinderd door financieel adviseur Nikita Matveev. "Voor niemand was het meer duidelijk wie nu de baas was bij de club."