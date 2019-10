Bekerduel van FC Groningen tijdelijk onderbroken door knalvuurwerk

Het duel tussen Harkemase Boys en FC Groningen in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker is woensdagavond na 33 minuten spelen stilgelegd. Gedurende de eerste helft werden er meerdere keren vuurwerk op het veld gegooid. Nadat er voor de tweede keer knalvuurwerk ontplofte nabij Harkemase Boys-doelman Erick Jansema zag scheidsrechter Sander van der Eijk zich genoodzaakt om het duel te onderbreken.

“Opnieuw vuurwerk op het veld, enorme knal vlakbij Jansma. Duel stilgelegd voorlopig. Was een enorm harde knal, keeper-Jansema ongetwijfeld enorm geschrokken. Publiek achter zijn doel gaat tekeer, buitengewoon jammer dit. Scheids Van Der Eijk en alle spelers in de kleedkamers”, zo schrijft RTV Noord op Twitter. Nadat het duel na 33 minuten spelen was onderbroken, viel er opnieuw een harde knal te horen.

Het is nog onduidelijk wie het vuurwerk gegooid heeft. Volgens het Dagblad van het Noorden bestaat het vermoeden dat supporters van FC Groningen zich zouden hebben gemengd tussen de fans van Harkemase Boys. Direct na het afgaan van het vuurwerk braken er volgens het regionale dagblad achter het doel vechtpartijen uit

Toen de spelers en begeleiders naar binnen waren, werd het vak achter het doel leeggehaald. Volgens RTV Noord heeft het vuurwerk geen schade aangericht op het veld en het duel is inmiddels hervat, na dik een halfuur te hebben stilgelegen. Bij een volgend vuurwerkincident zal de wedstrijd definitief gestaakt worden. Op het moment dat scheidsrechter Van der Eijk de spelers naar binnen stuurde, was er nog niet gescoord op Sportpark De Bosk.