Barcelona en Manchester City kijken rond bij Juventus

Julian Draxler hoopt dat Paris Saint-Germain hem een nieuw contract aanbiedt. De middenvelder is vanwege enkele aankopen in verband gebracht met een vertrek bij de Franse kampioen. (Le Parisien)

Marco Verratti heeft in ieder geval al een nieuw contract ondertekend tot medio 2024. De oude verbintenis van de middenvelder bij Paris Saint-Germain liep door tot 2021. (RMC Sport)

Sandro Tonali is uitvoerig bekeken door scouts van Manchester United. De middenvelder van Brescia staat eveneens op de lijstjes van Manchester City en Internazionale. (The Sun)