Bosz kan na zwakke reeks weer lachen; Schalke geeft 0-3 voorsprong bijna weg

In navolging van onder meer TSG Hoffenheim en Bayern München hebben ook Bayer Leverkusen en Schalke 04 zich geplaatst voor de achtste finales van de DFB Pokal. Het Leverkusen van Peter Bosz won dinsdagavond op eigen veld met 1-0 van competitiegenoot SC Paderborn 07, terwijl Schalke met 2-3 zegevierde over tweededivisionist Arminia Bielefeld.

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07 1-0

Bosz koos tegen Paderborn voor de bekende namen, met Aleksandar Dragovic en Nadiem Amiri als nieuwkomers ten opzichte van de competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Werder Bremen (2-2). Leverkusen begon prima aan de wedstrijd en kwam na 25 minuten voetballen verdiend op voorsprong. Paderborn slaagde er niet in een voorzet weg te werken, waarna Lucas Alario van dichtbij doeltreffend uithaalde.

Even later moest de thuisploeg een tegenvaller verwerken, doordat Lars Bender geblesseerd uitviel. Het team van Bosz hield zijn voorsprong wel vast tot aan de thee en bleef ook in de tweede helft lang de bovenliggende partij. Karim Bellarabi miste een goede kans op de 2-0, waardoor het lang spannend bleef. Leverkusen hield echter stand en stapte uiteindelijk als winnaar van het veld. Het was een welkome opsteker voor Bosz, die in de laatste vijf duels in alle competities met Leverkusen niet tot winnen was gekomen.

Arminia Bielefeld - Schalke 04 2-3

Schalke had aanvankelijk geen kind aan Bielefeld, dat in de 2. Bundesliga terug te vinden is op een verdienstelijke tweede plaats. Die Königsblauen schoten werkelijk furieus uit de startblokken en leidden na ruim een halfuur spelen al met 3-0, door doelpunten van Alessandro Schöpf en Benito Raman (twee). Schöpf had na een kwartier de score geopend met een schitterende uithaal van afstand, waarna een dubbelslag van Raman Schalke een comfortabele voorsprong bezorgde. De ploeg uit Gelsenkirchen leek zo voor een eenvoudige avond te staan, maar in de laatste achttien minuten werd het toch nog even erg spannend. Bielefeld scoorde tweemaal via Fabian Klos en Cebio Soukou, maar verder dan dat zou de thuisploeg niet meer komen.