Rentree Stegeman in Almelo loopt uit op fiasco: ‘Dat was een lachertje’

John Stegeman zal met een naar gevoel terugdenken aan zijn visite aan Almelo, waar hij tussen 2008 en 2018 in diverse functies werkzaam was voor Heracles Almelo. De oefenmeester zag ‘zijn’ PEC Zwolle met liefst 4-0 onderuitgaan en de club staat nu dertiende, met slechts een punt meer dan nummer zeventien VVV-Venlo. Ondanks de ruime nederlaag, vond hij de uitslag ‘totaal onnodig’.

“Het is teleurstellend dat we zo dik verliezen”, vertelde Stegeman in gesprek met FOX Sports. “Dat was totaal onnodig. We doen onszelf de das om. We hebben echt van onszelf verloren vanavond en niet van een heel goed Heracles.” PEC rijgt de tegendoelpunten aaneen: 26 stuks na de eerste 11 speeldagen.

“We krijgen de doelpunten natuurlijk wel heel simpel tegen, die eerste goal vanavond was een lachertje”, doelde de oefenmeester op de treffer van Lennart Czyborra: PEC werkte de bal niet goed weg. “Ik vind dat we een best aardige eerste helft hebben gespeeld. Pas na de 2-0 doen we het niet meer goed en gooien we onze koppen naar beneden, dat vind ik heel slecht.”

“Of ik daar woedend van word? Ja, dat hebben jullie wel gehoord, denk ik. Of niet?”, doelde Stegeman op zijn donderpreek in de kleedkamer. “Je kunt altijd verliezen, maar het gaat om de manier waarop. Na de eerste helft had ik een prima gevoel, we kregen genoeg kansen, maar we geven de doelpunten te makkelijk weg. Zij waren heel efficiënt en wij hebben niet goed verdedigd met elkaar.”