Peter Bosz krijgt pak slaag en loopt koppositie in Bundesliga mis

Bayer Leverkusen is er vrijdag niet in geslaagd de koppositie in de Bundesliga te pakken. De formatie van Peter Bosz zou op de eerste plek komen als er werd gewonnen van Eintracht Frankfurt, maar laatstgenoemde club was in eigen huis te sterk: 3-0. Gonçalo Paciencia was de grote man aan de kant van die Adler, aangezien de aanvaller twee doelpunten maakte. Bas Dost verzorgde het slotakkoord: 3-0.

Leverkusen stond voorafgaand aan het treffen in het Commerzbank-Arena op veertien punten en kon bij een zege de concurrentie, in ieder geval voor een dag, achter zich laten op de ranglijst. Al snel in de wedstrijd werd echter duidelijk dat het bezoek veel moeite moest doen om een resultaat te halen. Paciencia zorgde in de vierde minuut al voor gejuich bij het thuispubliek.

Danny da Costa had een heerlijke pass in huis, waarna Pacienca, opgejaagd door twee verdedigers, koel bleef en de bal achter doelman Lukas Hradecky schoot: 1-0. Na ruim een kwartier spelen maakte de Portugese aanvaller de 2-0 vanaf de strafschopstip. Aleksandar Dragovic maakte bij een sliding een handsbal in het strafschopgebied en moest daarna toekijken hoe Paciencia de voordelige marge van de thuisploeg verdubbelde.

De ploeg van Bosz had veel balbezit en ook aardig wat kansen tegen Eintracht Frankfurt, dat tien minuten voor tijd via Dost de genadeklap uitdeelde. De Nederlander wurmde zich tussen drie verdedigers richting de bal en tikte het leer met veel moeite in het doel. Door de riante overwinning stijgt Eintracht Frankfurt met veertien punten naar de zevende plek en passeert de club Leverkusen, dat op de achtste positie blijft steken.