Ryan Babel doet concurrent van Galatasaray pijn in doelpuntenfestijn

Galatasaray heeft vrijdagavond een belangrijke zege geboekt tegen Sivasspor. De ploeg van Fatih Terim won in eigen huis met 3-2 door een dubbelslag van Florin Andone en een goal van Ryan Babel. Door de zege stijgt Cim Bom naar de tweede plek van de Super Lig en passeert men Sivasspor, dat na acht wedstrijden op de vijfde plek staat en een punt achterstaat op Galatasaray.

De thuisploeg, met Babel in de basis en Ryan Donk op de bank, liep in de eerste helft al uit naar een 2-0 voorsprong via Andone. De aanvaller dribbelde halverwege de eerste helft bij een counter naar binnen en schoot knap raak: 1-0. Vlak voor rust maakte hij de 2-0 vanaf de strafschopstip. Na de onderbreking kwam Sivasspor met tien man te staan door twee gele kaarten van Isaac Cofie.

De bezoekers kwamen toch tot 2-1 dankzij een goal van Arouna Koné, ex-aanvaller van Roda JC Kerkrade en PSV. Babel leek zijn ploeg daarna in veilig vaarwater te brengen door via de binnenkant van de paal raak te schieten, maar vlak voor tijd maakte Sivasspor het toch nog spannend door toedoen van Erdogan Yesilyurt: 3-2. Daarna bleven goals echter uit, waardoor Galatasaray drie punten kon bijschrijven.