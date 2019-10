Woensdag, 16 Oktober 2019

Real Madrid is zeer geduldig met peperdure obsessie

Newcastle United is er nog altijd niet in geslaagd om met Sean Longstaff tot overeenstemming te komen. The Magpies willen graag verlengen met de middenvelder, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Manchester United. (Daily Mail)

AS Roma hoopt de geflopte Javier Pastore in China te kunnen slijten. De Romeinen, die de aanvallende middenvelder vorig jaar voor dertig miljoen euro overnamen van Paris Saint-Germain, willen in januari maar wat graag van Pastore af. (Diverse Italiaanse media)

Real Madrid is bereid lang te wachten voor de peperdure Kylian Mbappé. De Spaanse grootmacht vindt het prima om pas in 2021 in actie te komen inzake de 'obsessie' voor de aanvaller, die nog tot medio 2022 vastligt bij Paris Saint-Germain. (Marca)

Unai Núnez staat in de serieuze belangstelling van Arsenal en Everton. De verdediger van Athletic Club heeft een ontsnappingsclausule van dertig miljoen euro in zijn tot medio 2022 doorlopende contract. (Daily Mail)

Barcelona wil Philippe Coutinho na dit seizoen definitief verkopen. De Braziliaan speelt momenteel op huurbasis bij Bayern München en hoeft niet te rekenen op een nieuwe kans in het Camp Nou. (AS)