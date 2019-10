Juventus houdt deal met Internazionale in achterhoofd

(The Sun)

Swansea City-eigenaren Jason Levien en Steve Kaplan denken erover na om de club van de hand te doen. De Amerikanen zullen genoegen nemen met een bedrag van 45 miljoen euro voor the Swans . (The Sun)

West Ham United heeft Mipo Odubeko een ‘lucratieve aanbieding’ voorgeschoteld. De jongeling zit zonder club sinds hij afgelopen zomer uit de jeugd van Manchester United vertrok en lijkt zijn loopbaan te gaan vervolgen in Londen. (Football Insider)

De spits wordt dit seizoen door Internazionale verhuurd aan Paris Saint-Germain, dat een optie heeft om hem aankomende zomer definitief over te nemen.