Woensdag, 9 Oktober 2019

Juventus meldt zich met overbodig duo op Old Trafford

Jeremy Doku staat mogelijk voor een verhuizing naar Engeland. De jonge spits van Anderlecht heeft zich namelijk in de kijker gespeeld bij zowel Arsenal als Chelsea. (Calciomercato)

Mauricio Pochettino is van plan om in januari de bezem door de selectie van Tottenham Hotspur te halen. Naast Eric Dier moeten ook Christian Eriksen, Serge Aurier, Victor Wanyama en Danny Rose verkocht worden. (The Times)

Juventus is van plan om in januari opnieuw werk te maken van de terugkeer van Paul Pogba. La Vecchia Signora hoopt Manchester United over te kunnen halen door Mario Mandzukic en Emre Can in een eventuele deal te betrekken. (Tuttosport) hoopt Manchester United over te kunnen halen door Mario Mandzukic en Emre Can in een eventuele deal te betrekken.

Manchester United wil hoe dan ook doorgaan met de komst van Declan Rice en Kalidou Koulibaly. Het al dan niet aanblijven van Ole Gunnar Solskjaer heeft hier geen invloed op. (Goal)

Crystal Palace weet wat het moet betalen als het Michy Batshuayi over wil nemen van Chelsea. The Blues willen 24,5 miljoen euro zien voor de spits, die in de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis voor the Eagles speelde. (Daily Express)