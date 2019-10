Italië en Brazilië touwtrekken om Arsenal-aanvaller

Reuven Niemeijer is momenteel op proef bij Riga FC uit Letland. De middenvelder van Heracles Almelo werd in het seizoen 2017/18 nog clubtopscorer, maar sinds de komst van trainer Frank Wormuth raakte de Tukker uit de gratie bij de Eredivisionist. (RTV Oost)

De baan van trainer Marco Giampaolo bij AC Milan hangt aan zijden draadje. In de rust van de wedstrijd tegen Napoli, toen Milan met 1-0 achterstond, wilde de clubleiding de oefenmeester ontslaan, maar uiteindelijk wonnen i Rossoneri met 1-2 en mocht Giampaolo voorlopig blijven. (The Sun)

Elseid Hysaj ziet AS Roma als 'een welkome oplossing', zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Mario Giuffredi. De rechtsback van Napoli moet in de pikorde Kevin Malcuit en Giovanni Di Lorenzo voor zich dulden en kan na dit seizoen transfervrij vertrekken. (Radio Punto Nuovo)