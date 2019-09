NAC heeft periodetitel voor het grijpen; bizarre avond in Kerkrade

De strijd om het periodekampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond onbeslist gebleven. Koploper De Graafschap verspeelde op bezoek bij Roda JC Kerkrade punten (1-1), waardoor NAC Breda de koppositie kon overnemen. De Bredanaars wonnen in de allerlaatste minuut van Top Oss (0-1) en kunnen daardoor volgende week thuis tegen NEC de eerste periodetitel van het seizoen veroveren.

Roda JC Kerkrade - De Graafschap 1-1

De bezoekers konden periodekampioen worden, maar daarbij was het afhankelijk van NAC Breda en SC Cambuur. Beide concurrenten moesten punten laten liggen, terwijl de ploeg van trainer Mike Snoei zelf moest winnen in Kerkrade. Dat lukte niet op wat een bizarre avond werd door toedoen van de supporters van Roda JC. Uit protest tegen de beoogde eigenaar Mauricio Garcia de la Vega bleef een deel van het stadion in de eerste helft leeg, werden er witte zakdoekjes en spandoeken getoond, en werd de Mexicaan in de rust van de wedstrijd het stadion uitgejaagd door boze fans. De supporters waren het zat dat hij maar niet met het beloofde geld over de brug komt en zetten hem het stadion uit, waarna Garcia de la Vega met een politiewagen werd afgevoerd.

De politie heeft vrijdagavond een mogelijke investeerder van Roda JC in veiligheid gebracht. De man had in de rust van de wedstrijd een gesprek met supporters die hem buiten het stadion in #Kerkrade brachten waar hij in het nauw kwam. De politie stelt een onderzoek in. — Politie Limburg (@PolLimburg) September 27, 2019

De Graafschap kwam in Kerkrade na 23 minuten spelen op voorsprong via Javier Vet. De eerste inzet van de middenvelder werd nog door Roda-verdediger Daryl Werker van de lijn gehaald, maar in de rebound schoot Vet alsnog raak. Jordy Croux was vervolgens dicht bij de gelijkmaker, maar Hidde Jurjus was attent en hield zijn ploeg op de been. Na had Stef Nijland de 0-2 op zijn schoen, maar het was doelman Tom Muyters die redding bracht. Aan de andere kant werd Roda gevaarlijk en met nog ruim twintig minuten op de klok werd het 1-1 via Ike Ugbo.

TOP Oss - NAC Breda 0-1

De Bredanaars verschenen met vertrouwen aan de aftrap in Oss, want vorige week vrijdag werd Excelsior nog over de knie gelegd. Sydney van Hooijdonk maakte voor de tweede keer op rij de winnende treffer en dus mocht de talentvolle spits ook in Oos vanaf het eerste fluitsignaal beginnen. Het werd een wedstrijd die na rust los kwam. Beide ploegen kregen grote kansen en Van Hooijdonk was er met een vrije trap op de lat dicht bij. Het duel leek doelpuntloos te eindigen, maar Andrija Filipovic sloeg in de derde minuut van de blessuretijd nog toe: 0-1.

MVV Maastricht - Jong Ajax 1-4

Jong Ajax trad in Maastricht aan met een elftal met relatief veel ervaring in de hoofdmacht en dat wierp zijn vruchten af. In de eerste helft zette Kik Pierie de Amsterdamse beloften op voorsprong door een hoekschop van Carel Eiting binnen te koppen. Na rust maakte Jong Ajax het karwei af. Lassina Traoré scoorde in korte tijd twee keer, waarna de spits in de slotfase Ryan Gravenberch bediende voor de 0-4. MVV maakte in de persoon van Joeri Schroijen nog een eretreffer: 1-4.

FC Volendam - SC Cambuur 0-4

SC Cambuur beleefde vrijdagavond een zorgeloze avond op bezoek bij FC Volendam. Jamie Jacobs zette Cambuur al vroeg op voorsprong en enkele minuten later kreeg Marco Tol rood voor het neerhalen van de doorgebroken Issa Kallon. Robert Mühren maakte vervolgens vanaf elf meter de tweede Friese treffer, maar faalde vijf minuten voor rust bij zijn tweede penalty. Met een prachtig solodoelpunt maakte Mühren zijn fout in de blessuretijd van de eerste helft alsnog goed: 0-3. Mühren voltooide in de tweede helft zijn hattrick en besliste de eindstand daarmee op 0-4.

NEC - Go Ahead Eagles 3-3

De bezoekers uit Deventer leken een probleemloze avond tegemoet te gaan nadat het na 24 minuten spelen al 0-2 stond in het voordeel van Go Ahead Eagles. Martijn Berden had het op zijn heupen en legde er twee in. Niet lang daarna deed Zian Flemming wat terug namens de Nijmegenaren, maar vlak na rust was het op nieuw Go Ahead dat toesloeg. In de 52ste minuut werd de marge weer op twee gebracht door Maecky Ngombo. De wedstrijd leek verloren, maar Etien Velikonja gaf NEC hoop met zijn aansluitingstreffer. Toen vier minuten later Flemming ook nog voor de gelijkmaker tekende hoopte de thuisploeg op meer. Zover kwam het niet, waardoor Go Ahead met een punt naar Deventer terugkeert.

FC Eindhoven - Telstar 4-1

FC Eindhoven heeft zich vrijdagavond in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie gemeld. De Noord-Brabanders wonnen thuis moeiteloos van Telstar. Samy Bourard werd na iets meer dan een half uur bereikt door Joey Sleegers en schoof de bal makkelijk voorbij doelman Anthony Swolfs. Sleegers kon vlak voor rust de tweede Eindhovense treffer maken na goed voorbereidend werk van Marcelo Lopes. Na rust had Telstar een gouden kans om terug te komen, maar Senne Lynen miste vanaf elf meter. Bourard gooide de wedstrijd vervolgens met een volley knap in het slot, al deed Anthony Berenstein met een van richting veranderd schot iets terug: 3-1. Collin Seedorf, het achterneefje van Clarence, gleed in de slotfase de 4-1 nog binnen.

Almere City - FC Dordrecht 3-2

FC Dordrecht schoot uit bij Almere City uit de startblokken. De ploeg van trainer Cláudio Braga kwam al na vijf minuten op voorsprong via Pedro Marques, die een harde voorzet van Dwayne Green tot doelpunt promoveerde. Tien minuten later verdubbelde Dordt zijn voorsprong: Jari Schuurman kon uit de rebound eenvoudig binnen tikken. In de slotfase van de eerste helft kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd, nadat Mees Kaandorp de bal de winkelhaak injoeg. Na rust kantelde Almere de wedstrijd volledig. Eerst via een rebound van Shayon Harrison, die kon binnen tikken nadat een vrije trap nog werd gekeerd, en even later tekende Kaandorp voor zijn tweede van de avond: 3-2.

Excelsior Rotterdam - Jong PSV 5-2

Excelsior Rotterdam heeft hard uitgehaald tegen Jong PSV. De Kralingers maakten in de eerste helft vier doelpunten uit standaardsituaties: Jeffry Fortes en Stijn Meijer (twee keer) scoorden uit een hoekschop en tussendoor schoot Dogucan Haspolat prachtig raak uit een vrije trap. De wedstrijd was daarmee al na 45 minuten gespeeld, maar de beloften van PSV beperkten in de tweede helft de schade nog enigszins door doelpunten van Robin Lauwers en Cyril Ngonge, maar Fortes tekende in de slotfase nog voor de vijfde Rotterdamse treffer: 5-2.