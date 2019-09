Carles Puyol is het zat en schept duidelijkheid over toekomst bij Barcelona

Carles Puyol wordt niet de nieuwe sportief directeur van Barcelona. De oud-verdediger van de Catalaanse grootmacht werd door de leiding van de club benaderd voor de functie in het Camp Nou, maar de Spanjaard heeft na lang nadenken de functie geweigerd, zo laat de oud-international weten op Twitter.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu liet eerder al weten dat de club onderhandelde met Puyol over de vacature bij de Spaans kampioen. Puyol heeft nu echter laten weten dat hij definitief niet de opvolger wordt van de in juli vertrokken Pep Segura. "De afgelopen weken zijn er verschillende verhalen in de media verschenen over mijn mogelijke komst naar Barcelona als sportief directeur", begint Puyol.

"Daarom voel ik me nu verplicht om de familie van Barcelona te laten weten dat ik uiteindelijk besloten heb om de aanbieding niet te accepteren. Het was geen gemakkelijke beslissing, omdat ik altijd wel wil terugkeren naar mijn thuis." De 41-jarige oud-aanvoerder geeft aan dat hij momenteel druk bezig is met andere activiteiten.

"Verschillende persoonlijke projecten waar ik momenteel mee bezig ben weerhouden me ervan om Barcelona de exclusieve toewijding te gunnen die het verdient. Ik wil de club graag bedanken voor het vertrouwen dat in mij is gelegd met deze aanbieding met grote verantwoordelijkheid", besluit Puyol, die in totaal 593 wedstrijden voor Barcelona heeft gespeeld.