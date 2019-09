Erik ten Hag: ‘Eigenlijk is het zonde, want hij was onze beste man’

Erik ten Hag is, ondanks de mindere eerste helft, tevreden over de ruime zege van Ajax op Fortuna Sittard (5-0). De Amsterdammers hadden weinig te duchten van het bezoek uit Limburg, mede door Quincy Promes, die goed was voor een hattrick. De trainer van Ajax erkent in gesprek met FOX Sports dat veel goals en assists worden verwacht van de aanvallende spelers.

Ten Hag is het niet eens met de suggestie van Jan Joost van Gangelen dat een buitenspeler van Ajax per seizoen ongeveer dertien goals en acht assists moet produceren. "Ik denk iets meer. Vijftien en tien? Ja, minimaal, zeker als je het alleen over de Eredivisie hebt. Dat is wel waar we naar streven, dat niveau eisen we ook. Maar uiteindelijk gaat het erom dat het team wint."

Quincy Promes: 'Ik nader steeds meer de vorm van Spartak'

De oefenmeester is blij dat Promes een hattrick maakte en is ook tevreden dat Donny van de Beek wederom minuten maakte. "Je ziet dat hij eruit is geweest, maar dat is logisch", doelt de trainer op de blessure van de middenvelder. "Eigenlijk is het zonde, want hij was onze beste man in de eerste fase van het seizoen. Hij moet weer naar dat niveau. Dan moet je speelritme hebben. Meters maken? Precies."

Dat Perr Schuurs geen basisplaats had tegen zijn ex-werkgever vindt Ten Hag niet zo erg. "Het is uiteindelijk geen sociaal-maatschappelijke instelling. Het gaat om teamontwikkeling. Perr heeft in de voorbereiding uitstekend gespeeld, we zijn blij met zijn ontwikkeling. Maar het centrum Joël Veltman en Daley Blind speelt uitstekend. We zijn blij dat Perr er net achter zit."