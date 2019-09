Besiktas en Basaksehir schieten weinig op; goal Avdijaj blijkt niet genoeg

Besiktas heeft maandagavond wederom geen overwinning geboekt in de Süper Lig. De ploeg van trainer Abdullah Avci moest in eigen huis genoegen nemen met een gelijkspel tegen Medipol Basaksehir, waar Eljero Elia op de bank zat: 1-1. Tegelijkertijd won Sivasspor in extremis van Trabzonspor met 2-1 door een doelpunt van Ugur Ciftci.

Besiktas - Medipol Basaksehir 1-1

Besiktas stond voorafgaand aan het duel op slechts vier punten uit vier wedstrijden en maandag kon de formatie van Avci de weg niet echt omhoog vinden. Medipol Basaksehir, dat eveneens matig aan het seizoen was begonnen, kwam op voorsprong via Enzo Crivelli, die een halfgekraakt schot van dichtbij definitief in het netje kon deponeren. Vlak voor tijd wist Burak Yilmaz nog een penalty te verzilveren, waardoor Besiktas nog een punt wist te pakken: 1-1.

Sivasspor - Trabzonspor 2-1

Donis Avdijaj, voormalig aanvaller van Roda JC Kerkrade en Willem II, opende al snel de score, waardoor Trabzonspor de gewenste vroege voorsprong te pakken had. Vlak voor rust kwam Sivasspor op gelijke hoogte via Fernando, waardoor het duel op een gelijkspel afstevende. Alexander Sorloth kon vanaf elf meter de bezoekers op voorsprong zetten, maar de aanvaller schoot de penalty naast: 1-1. In extremis besliste Ugur Ciftci het duel in het voordeel van Sivasspor: 2-1.