L'Équipe: Lyon en Memphis Depay weigerden last-minute transfer

Memphis Depay had deze zomer wellicht een transfer naar AS Roma kunnen maken. L'Équipe meldt dat AS Roma vlak voor het einde van de zomerse transferwindow zich had gemeld bij Olympique Lyon in een poging de 25-jarige aanvaller te strikken. Zowel Lyon als Depay stelde de Italiaanse club echter teleur, aldus de Franse sportkrant.

De Oranje-international wordt de afgelopen transferperiodes steevast gelinkt aan een vertrek bij les Gones, waarbij de Italiaanse competitie vaak wordt genoemd als vervolgstap. Deze zomer leek vooral AC Milan interesse te hebben in de diensten van Depay. De Italiaanse club had naar verluidt ook pogingen ondernomen om de Nederlander over te nemen, maar zonder succes.

L'Équipe komt donderdag met het bericht dat AS Roma erg veel belangstelling had in Depay. De club uit de Italiaanse hoofdstad werd al vaker in verband gebracht met de aanvaller en afgelopen zomer zou de werkgever van Justin Kluivert concreet zijn geworden. AS Roma werd naar verluidt echter al snel met een afwijzing geconfronteerd.

Lyon was bereid te luisteren naar aanbiedingen voor Depay, maar weigerde het bod van AS Roma uiteindelijk. De Franse club vond naar verluidt dat de aanbieding niet voldoende was. Naast het verhaal dat Lyon het bod weigerde, was ook Depay gedecideerd in zijn besluitvorming. Via zijn zaakwaarnemer heeft de aanvaller laten weten dat hij geen interesse had in de overstap.