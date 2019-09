Frenkie de Jong geniet na van droomavond; Nederlander feest met Salt Bae

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het was het weekend waarin de meeste clubs met Europese verplichtingen zaterdag al in actie kwamen. Dat bood veel spelers de mogelijkheid om de zondag door te brengen met hun familie. Dat gold ook voor Barcelona-verdedigers Jordi Alba en Nélson Semedo.





Frenkie de Jong was zaterdagavond met een doelpunt en een assist goud waard voor Barcelona. De Oranje-international zocht een dag later met vriendin Mikky Kiemeney het strand op (swipe naar rechts!).





Brahim Darri vierde afgelopen weekend zijn 25ste verjaardag en deed dat in het bijzijn van de bekende Turkse kok annex ondernemer Nusret Gökçe, beter bekend als Salt Bae. ‘Thanks for joining me on my birthday’, schreef de ex-speler van onder meer NEC op Instagram.





Ralf Seuntjens had ogenschijnlijk een heerlijk weekend, nadat de ervaren aanvaller De Graafschap vrijdag naar een 3-2 overwinning op Jong Ajax had geleid.





Manchester United won zaterdag op eigen veld met 1-0 van Leicester City. Paul Pogba ontbrak vanwege een blessure bij the Red Devils. De Franse middenvelder deed ’s avonds een drankje met oud-voetballers Darren Fletcher, Patrice Evra en Quinton Fortune. Ook Anderson, voormalig speler van Manchester United en tegenwoordig in Turkije actief voor Adana Demirspor, was van de partij.





Alex Oxlade-Chamberlain gebruikte de zondag om te herstellen. De middenvelder speelde zaterdag 75 minuten voor Liverpool in het thuisduel met Newcastle United (3-1).





AZ'er Thomas Ouwejan was zondag op de golfbaan te vinden.





John Terry, assistent-trainer bij Aston Villa, genoot zaterdag met familie van een barbecue.