Ronaldo lanceert parfumlijn; De Ligt heeft nieuw gezelschap in vliegtuig

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cristiano Ronaldo lanceerde deze week in Turijn zijn nieuwste parfumlijn. ‘Smelling good with my new fragrance and looking great with you on my side’, schreef de Portugese superster van Juventus bij onderstaande foto, met partner Georgina Rodríguez.





De bekende Britse journalist Piers Morgan was een van de genodigden op het feestje van Ronaldo.





Matthijs de Ligt speelde zaterdagmiddag met Juventus de uitwedstrijd tegen Fiorentina. Aaron Ramsey hield De Ligt op weg naar Florence gezelschap in het vliegtuig. Ramsey zat overigens voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Juventus, sinds zijn zomerse komst van Arsenal.





Joey Kooij fluit zondagmiddag de Eredivisie-wedstrijd tussen Heracles Almelo en Willem II. De 28-jarige scheidsrechter vermaakte zich vrijdagmiddag met een speedboot op het Amsterdamse water.





Thomas Müller vierde vrijdag zijn dertigste verjaardag. Bayern München-ploeggenoot Jérôme Boateng feliciteerde Müller via Instagram op geheel eigen wijze.





Frenkie de Jong kwam zaterdagavond met Barcelona in actie tegen Valencia. De middenvelder van het Nederlands elftal deelde enkele dagen ervoor via Instagram een foto samen met zijn jongere broer Youri.





De onlangs officieel af profvoetballer afgezwaaide Samuel Eto’o bracht het weekend door in de Qatarese hoofdstad Doha.







Justin Kluivert had deze week quality time met onder meer zijn oudere broer Quincy Kluivert.





Heugelijk nieuws voor Sergio Canales: de Spaanse middenvelder van Real Betis wordt binnenkort namelijk voor de tweede keer vader.