Theo Janssen tatoeëert Ajax-icoon; sterren steunen Sergio Ramos in Madrid

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Sjaak Swart houdt de gemoederen bezig met zijn hoofdrol in de laatste Koning Toto-campagne, waarin hij de strijd aangaat met rapper Maradonnie. Theo Janssen steekt zijn voorkeur voor het Ajax-icoon niet onder stoelen of banken en liet deze week diens gezicht op zijn kuit tatoeëren!





Deze week ging in Madrid de documentaire over Sergio Ramos in première. Diverse ploeggenoten van Real Madrid hadden een avond vrijgenomen om Ramos te steunen in het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. De documentaire is overigens vanaf 13 september te bekijken via Amazon Prime Video.





Heugelijk nieuws voor Ruud Gullit: de oud-voetballer werd donderdag voor het eerst opa.





Nicolás Tagliafico speelde tijdens de interlandperiode met Argentinië oefenwedstrijden tegen Chili en Mexico. De duels werden gespeeld in de Verenigde Staten, waar Tagliafico landgenoot en NBA-icoon Manu Ginóbili ontmoette.





Oleksandr Zinchenko en Vlada Sedan reisden deze week samen vanuit Boryspil terug naar Manchester, nadat Zinchenko met Oekraïne een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nigeria had gespeeld, terwijl Sedan in haar hoedanigheid van journaliste verslag had gedaan van datzelfde duel.





Daniel Sturridge keek deze week voor zich uit over de Zwarte Zee. De Engelse spits is sinds dit seizoen in Turkije actief voor Trabzonspor en hoopt samen met Karadeniz Firtinasi een gooi te kunnen doen naar de Turkse landstitel.





Paul Pogba kon Frankrijk vanwege een blessure niet vertegenwoordigen tijdens de interlandperiode. De middenvelder van Manchester United had daardoor wel enkele vrije dagen om tijd door te brengen met zijn familie.





We eindigen met een prachtig plaatje uit de catacomben van het Etihad Stadium, waar Vincent Kompany woensdag officieel afscheid nam van Manchester City en de Premier League. Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, Fabian Delph, John Stones, Tosin Adarabioyo, Kyle Walker, Ilkay Gündogan, Philippe Sandler en Leroy Sané luisteren ademloos, terwijl Kompany spreekt.