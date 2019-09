Belgische club failliet verklaard door ‘openstaande rekening bij horecazaak’

KSV Roeselare is dinsdagmiddag failliet verklaard, zo laat curator Yves François weten aan Het Laatste Nieuws. Het Nieuwsblad schrijft dat een openstaande rekening bij een horecaonderneming de oorzaak is van het faillissement. Het is vooralsnog onbekend wat dit betekent voor de toekomst van Roeselare, dat uitkomt op het tweede niveau van het Belgische voetbal.

Een uitbater van een horecazaak daagde Roeselare voor de rechter, wegens een aantal openstaande rekeningen. Het Nieuwsblad schrijft dat de brasserie vorig jaar iedere week verschillende spelers over de vloer kreeg, die voor een totaalbedrag van 25.000 euro aten en dronken. De rekeningen werden echter niet door de club betaald, waarop de eigenaar besloot om naar de rechter te stappen. De Kortrijkse afdeling van de Ondernemingsrechtbank West-Vlaanderen heeft Roeselare vervolgens failliet verklaard.

“Het faillissement is vandaag om 14 uur uitgesproken”, zegt François in gesprek met Het Laatste Nieuws. Tegenover Het Nieuwsblad vult hij aan: “De club is failliet. Tegen die beslissing kan men wel nog in beroep gaan of verzet tegen aan tekenen.” Er was overigens niemand van Roeselare aanwezig bij de uitspraak van de rechter. De club heeft voorlopig nog niet gereageerd op de uitspraak en zit dinsdagavond met curator François om de tafel om over de nabije toekomst te praten.

Het Laatste Nieuws schrijft dat bronnen rond de club beweren dat Roeselare de schuld inmiddels betaald heeft. De Belgische voetbalbond (KBVB) wacht voorlopig af, maar het is momenteel hoogst onzeker of de club komende zondag in actie zal komen tegen Excelsior Virton. De curator zal daar een beslissing over nemen. Roeselare is na vijf wedstrijden met twee punten de nummer zeven van de Eerste Klasse B.

In juli 2016 werd Roeselare overgenomen door de Chinese zakenvrouw Xiu Li Hawken, maar zij besloot eerder deze zomer de geldkraan dicht te draaien en betaalde pas in juni de achterstallige salarissen uit. Er is voorlopig nog geen nieuwe eigenaar gevonden voor de club, ondanks geruchten over een Braziliaanse investeerdersgroep. Roeselare speelde tussen 2005 en 2010 op het hoogste niveau.