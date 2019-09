‘Bondscoach verliest zelfbeheersing na deceptie; spelers in tranen’

Israël verloor maandagavond met 3-2 van Slovenië in het kader van de EK-kwalificatie, waardoor het land uit het Midden-Oosten nu geen goed vooruitzicht heeft op het eindtoernooi. Bondscoach Andreas Herzog heeft volgens Israëlische media na afloop zijn zelfbeheersing verloren ten overstaan van de spelersgroep, zo bericht het ANP.

Herzog, dinsdag 51 jaar oud geworden, ging enkele uren voor zijn verjaardag tekeer tegen de spelers, die op bezoek bij Slovenië een 1-2 voorsprong uit handen gaven. Israëlische media melden dat enkele spelers zelfs in huilen uitbarstten. 'Herzog uitte zijn woede ook door tegen bidons en een tafel te schoppen' , zo klinkt het.

"We zijn niet professioneel genoeg. Als ik zie hoe we die drie tegengoals krijgen, dat is horror. We praten steeds over onze droom, deelname aan het EK. Maar dan moet je het wel op het veld laten zien. En niet zulke domme fouten maken en verliezen", aldus Herzog in gesprek met de pers. Israël staat na zes wedstrijden op de vierde plaats in Groep G, met twee, drie en vijf punten achterstand op respectievelijk Oostenrijk, Slovenië en Polen.