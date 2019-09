Nieuwe domper voor Duitsland daags na nederlaag tegen Oranje

Het nationale elftal van Duitsland gaat zonder Nico Schulz naar Belfast voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. De vleugelverdediger van Borussia Dortmund heeft een bandje in zijn linkervoet ingescheurd.

Schulz liep die blessure vrijdag in Hamburg op tijdens het verloren duel met Nederland (2-4), al maakte hij wel de negentig minuten vol. Nader onderzoek heeft de ernst van zijn klachten uitgewezen en hij verliet zaterdag dan ook het spelershotel van die Mannschaft. Bondscoach Joachim Löw heeft geen vervanger opgeroepen.

Het is nog onduidelijk hoe lang Borussia Dortmund niet over Schulz kan beschikken. Ook is nog onbekend wie maandag in Belfast als linkerverdediger zal spelen. Duitse media gaan ervan uit dat Marcel Halstenberg van RB Leipzig aan het startsignaal zal verschijnen.

Löw gaat met twintig spelers naar Belfast, waar de eerste plaats in Groep C op het spel staat. Noord-Ierland heeft na vier wedstrijden nog geen punt laten liggen en heeft drie punten meer dan de Duitsers: twaalf om negen. Nederland heeft zes punten, maar heeft een wedstrijd minder dan beide landen achter de rug.