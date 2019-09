Jackie Groenen adviseert tweede sport: ‘In Nederland doet Ajax het ook’

Jackie Groenen staat aan de vooravond van haar officiële debuut voor Manchester United. De 24-jarige Oranje Leeuwin maakte recentelijk de overstap van het Duitse FFC Frankfurt en is met hoge verwachtingen neergestreken in Engeland, nadat zij afgelopen zomer met het Nederlands dameselftal de finale van het WK in Frankrijk haalde. Groenen erkent vrijdag in een uitgebreid interview met The Independent dat de aandacht rondom het vrouwenvoetbal de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen.

Groenen wijst de EK-winst in 2017 met Nederland aan als het moment waarop 'het explodeerde'. "Er is enorm veel veranderd, met name in Nederland. Ik kan nog steeds niet wennen aan het feit dat ik niet gewoon even normaal boodschappen kan doen", zo laat de goedlachse middenveldster optekenen. "Vooral thuis in Nederland is de situatie gek. Als ik een paar dagen vrij ben en terugkeer naar huis, wil ik van alles doen met mijn moeder. Als zij boodschappen gaat doen, zeg ik: 'Oh, ik ga wel even met je mee', maar zij zegt dan: 'Nee, blijf thuis!"

Groenen merkt op dat het vrouwenvoetbal in het algemeen een stuk serieuzer wordt genomen. "Het is bijvoorbeeld goed om te zien dat onze wedstrijden tegenwoordig worden gespeeld in de stadions van de mannen", vervolgt de speelster. Groenen speelde afgelopen dinsdag in het Abe Lenstra Stadion van sc Heerenveen het EK-kwalificatieudel van de Oranje Leeuwinnen met Turkije (3-0 overwinning). "We ervaren in Nederland al enige tijd hoe het is om te spelen in de grote stadions. Het is mooi, want we weten van hoever het vrouwenvoetbal heeft moeten komen. Ik herinner me dat ik vroeger voor tien mensen speelde; nu speel ik in Nederland voor 40.000 mensen. Het is goed om te realiseren dat het niet per se iets normaals is."

Groenen was in haar jongere jaren een begenadigd judoka: ze won meerdere nationale titels bij de junioren en droomde lang van deelname aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, in 2016. Ze opteerde uiteindelijk voor een carrière als voetbalster. "Maar als ik erop terugkijk, was het judoën een van de beste keuzes die ik gemaakt heb", stelt ze. "Het judoën heeft enorm veel bijgedragen aan mij ontwikkeling als voetbalster. Als ik met jonge meiden praat of wanneer mensen mij om advies vragen, zeg ik hen altijd om naast het voetballen ook judolessen te nemen. In Nederland doet Ajax het ook met zijn jeugdspelers. Het gaat niet alleen om de kracht die je wint: je leert je lichaam op de juiste manier gebruiken. Ik heb het gevoel dat ik bijvoorbeeld precies weet wanneer ik moet instappen, of wanneer ik tegenstanders van me af kan zetten, zonder echt kracht te zetten. Soms mis ik het judoën nog wel", geeft zij toe.

Groenen begint het nieuwe seizoen in de FA Women's Super League, het hoogste voetbalniveau voor vrouwen in Engeland, zaterdag direct met een kraker, wanneer Manchester United als promovendus in het Etihad Stadium op bezoek gaat bij stadsgenoot Manchester City. "We hebben het al drie weken over die wedstrijd en zeggen dingen als: 'Laten we Manchester City uit de weg ruimen.' Het zal geen eenvoudige wedstrijd zijn om mee te beginnen. Manchester City heeft een goede ploeg en presteert al jaren goed, maar iedere wedstrijd is te winnen, ongeacht de opponent. We staan met de club voor het begin van een groot avontuur en het is leuk om dat avontuur te beginnen met een grote wedstrijd" besluit Groenen.