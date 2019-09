Recordaantal transfers binnen Nederland; laatste transfer om 23.15 uur

De transfermarkt in Nederland is vannacht om 00.00 uur gesloten. Deze zomer maakten 670 spelers een transfer van, naar of binnen Nederland. Daarmee is er een nieuw transferrecord gevestigd; het oude transferrecord (2017) stond op 648 transfers, zo meldt de KNVB.

Van alle transfers veranderden er 260 spelers binnen Nederland van club, 177 spelers maakten de overstap naar het buitenland en 233 spelers kwamen van het buitenland naar een Nederlandse club toe. De laatste transfer deze periode was de huurtransfer van Mike Trésor Ndayishimiye van NEC naar Willem II. Zijn transfer werd op deadlineday om 23.15 uur officieel beklonken. In de laatste 24 uur van de transferwindow werden er 42 transfers geregistreerd.

De KNVB houdt de Nederlandse tijd aan voor spelers die naar of binnen Nederland getransfereerd worden. Voor spelers die naar het buitenland vertrekken, geldt de lokale tijd en transferwindow van het land waar de speler heen gaat. Werkloze spelers kunnen ook buiten de transferperiodes overgeschreven worden indien zij een contract tekenen.

Ook voor internationale overschrijvingen binnen het amateurvoetbal is de deadline om 23.59 uur verstreken. Daar werden er deze periode 779 van genoteerd; 344 amateurvoetballers kwamen naar Nederland, 435 spelers bewandelden de omgekeerde weg. Totaal zijn er 34.532 overschrijvingen in het amateurvoetbal geregistreerd. Overschrijvingen naar de B-categorie óf binnen de A-categorie met een geldige dispensatiereden kunnen ook nu nog worden uitgevoerd.