AS Roma meldt financiële details bij miljoenendeal met RB Leipzig

Patrik Schick gaat aan de slag in de Bundesliga. AS Roma meldt maandag via de officiële kanalen dat de aanvaller wordt verhuurd aan RB Leipzig. Er is een mogelijke optie tot koop van 29 miljoen euro afgesproken, zo meldt de Italiaanse club. AS Roma krijgt voor het verhuren van de aanvaller 3,5 miljoen euro, zo klinkt het.

Schick, die voor een seizoen wordt gehuurd door de Duitse club, kan AS Roma mogelijk nog meer opleveren. De Italiaanse club meldt dat men een half miljoen euro krijgt als Schick en/of RB Leipzig bepaalde doelstellingen halen. Als RB Leipzig zich kwalificeert voor de Champions League, kan men de speler definitief overnemen voor 29 miljoen euro, zo meldt AS Roma.