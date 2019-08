Alfred Schreuder hekelt grote twijfels over relatie en verleden bij Ajax

Alfred Schreuder benadrukt dat hij een goede relatie heeft met Erik ten Hag. De huidige trainer van TSG Hoffenheim was vorig jaar als assistent-trainer actief bij Ajax en zou volgens diverse journalisten vaak lekken naar de pers. Schreuder benadrukt zaterdag na het 0-0 gelijkspel van Hoffenheim tegen Bayer Leverkusen dat hij verrast is door de verhalen.

Schreuder geeft in gesprek met FOX Sports aan dat het apart is dat zijn solidariteit richting Ten Hag momenteel in twijfel wordt getrokken door pers en publiek. "Natuurlijk heeft het me verbaasd. Erik en ik hebben een uitstekende relatie. Dat zal ook altijd zo blijven", aldus de oefenmeester van Hoffenheim, die er verder weinig over kwijt wil.

"Voor de rest wil ik me focussen op Hoffenheim, dat is het belangrijkste", zegt de coach, die tot slot de vraag krijgt of de kwestie 'totale onzin' is. "Ja", besluit Schreuder. Johan Derksen en Valentijn Driessen hadden middels 'een betrouwbare bron' gemeld dat Hakim Ziyech en Dusan Tadic Schreuder erg missen, waarbij het Ajax-duo ontevreden zou zijn over de huidige technische staf van Ajax.

Onder anderen Hans Kraay junior en Dick Advocaat stelden nadien dat het vooral Schreuder was die lekte naar de media. Ziyech ontkende dinsdag nog dat hij geen goede relatie zou onderhouden met Ten Hag en de rest van de staf. Schreuder ontkende op zijn beurt in gesprek met Ajax Showtime al dat hij eerder lekte. "Ik kan en wil alleen maar zeggen dat ik een geweldige tijd heb gehad bij Ajax met de spelers, staf en medewerkers. Verder kan ik hier niets mee."