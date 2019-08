Tonny Vilhena en Krasnodar zien CL-droom definitief vervliegen

FK Krasnodar verloor vorige week met 4-0 van Olympiacos in het eerste duel in de play-offs, waardoor plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League al aan een zijden draadje hing. Op eigen veld ging de Russische club dinsdagavond nog wel voortvarend van start, maar desondanks werd opnieuw een nederlaag geleden tegen Olympiacos: 1-2.

De hoop bij Krasnodar was in de beginfase even terug bij Krasnodar, want Daniil Utkin scoorde van dichtbij op aangeven van voormalig PSV en FC Groningen-aanvaller Marcus Berg. De thuisploeg vierde de openingstreffer iets te uitbundig en betaalde daar al snel de prijs voor. Olympiacos nam razendsnel de aftrap en wist nog geen minuut later de gelijkmaker aan te tekenen, met Youssef El Arabi als gevierde speler.

Berg miste luttele minuten na de 1-1 een goede kans om de voorsprong van Krasnodar te herstellen, want de kopbal van de Zweedse aanvaller verdween naast het doel. Tonny Vilhena, die net als in het duel in Griekenland aan de aftrap verscheen, kreeg na ruim een halfuur spelen gezelschap van Younes Namli. Laatstgenoemde nam de rechtsbuitenpositie over van Magomed-Shapi Suleymanov, die wegens een blessure de strijd moest staken.

Olympiacos maakte kort na rust definitief een einde aan de Champions League-droom van Krasnodar, met wederom El Arabi als doelpuntenmaker. De 32-jarige aanvaller werd bediend door Mathieu Valbuena en rondde van dichtbij beheerst af. Krasnodar moest hierdoor zes doelpunten maken om de 4-0 nederlaag in Griekenland weg te poetsen, wat in het restant van de wedstrijd een onmogelijke opgave bleek te zijn. Olympiacos maakt zich op voor de groepsfase van de Champions League, terwijl Krasnodar via de Europa League het Europese avontuur vervolgt.