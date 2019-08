Ronald Koeman ziet worsteling bij Ajax: ‘Het is voor hem tegenvallend’

Quincy Promes maakt deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal voor voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland. De aanvaller maakt bij Ajax minder minuten dan verwacht, maar Ronald Koeman heeft toch besloten de buitenspeler in de selectie op te nemen. De bondscoach van Oranje wil echter niet verzekeren dat Promes in de definitieve selectie zit.

Na de bekendmaking van de voorselectie van Oranje was menigeen verbaasd over de aanwezigheid van Promes. Ook Johan Derksen vroeg zich af waarom de Ajacied in de selectie zat. “Lachwekkend”, stelde de analist bij Veronica Inside. “Op basis van het verleden zit Promes wel bij de selectie en Calvin Stengs niet. Dat is onbegrijpelijk. Dat is honderd procent een toekomstige Oranje-international. Die had je nu kunnen laten ruiken, kunnen laten wennen.”

Koeman stelt bij Studio Voetbal van de NOS dat het nog onzeker is of Promes bij de definitieve selectie zit, ook gezien zijn fitheid. “Promes is afwachten, ook omdat hij niet veel gespeeld heeft”, aldus Koeman, die heeft meegekregen dat het selecteren van Promes voor vraagtekens zorgde. “Op het moment dat je een voorselectie maakt, heb je nog een aantal wedstrijden. Tenminste, Ajax heeft dat.”

“Hij heeft bij mij niet alles vanaf het begin gespeeld. De laatste interland tegen Duitsland wel”, vervolgt Koeman, die aangeeft dat Promes op meerdere posities inzetbaar is. “Dat is prettig voor een coach. Ik denk dat het voor hem wat tegenvallend is dat hij bij Ajax geen basisspeler is. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met het blijven van Hakim Ziyech en David Neres.”

Volledige selectie Nederlands elftal:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Terrence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).