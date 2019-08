Zondag, 25 Augustus 2019

PSG wil opvolger Neymar uit Londen halen

Galatasaray gaat een laatste poging doen om Mohamed Elneny over te nemen van Arsenal. De Turkse grootmacht kan hem echter niet meer dan 27 duizend euro per week bieden, terwijl hij Londen 60 duizend per week opstrijkt. (Daily Mirror)

Galatasaray is bovendien niet de enige club met interesse in Elneny. Girondins Bordeaux pikte eerder Laurent Koscielny al op bij Arsenal en hoopt de middenvelder nu ook te kunnen huren. (Foot Mercato)

Paris Saint-Germain ziet in Wilfried Zaha en geschikte opvolger van Neymar. De vraagprijs van 110 miljoen euro die Crystal Palace hanteert voor de Ivoriaan vormt geen probleem voor de Fransen. (Daily Mirror) De vraagprijs van 110 miljoen euro die Crystal Palace hanteert voor de Ivoriaan vormt geen probleem voor de Fransen.

Fiorentina heeft zich bij Liverpool gemeld voor Bobby Duncan. La Viola hoopt het neefje van Steven Gerrard, inclusief optie tot koop, voor een jaar te kunnen huren van the Reds. (Sky Sports)

Southampton is nadrukkelijk geïnteresseerd in Eberechi Eze. De jonge aanvaller van Queens Park Rangers staat eveneens in de belangstelling van Tottenham Hotspur. (The Sun)