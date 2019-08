Alarm gaat af bij Vitesse: ‘Ik denk dat hij zijn hele leven last houdt’

Charly Musonda kampt opnieuw met knieproblemen. Het debuut van de van Chelsea gehuurde middenvelder in de basis van Vitesse tegen Heracles Almelo is abrupt afgeblazen. De 22-jarige Musonda wordt voor de vijfde keer in nog geen twaalf maanden tijd geconfronteerd met terugslag na revalidatie. “In Arnhem gaan alle alarmbellen af”, zo valt zaterdag in de Gelderlander te lezen.

“Charly zou starten”, vertelt trainer Leonid Slutsky in gesprek met het dagblad. “We wilden hem een uur inzetten. Voor negentig minuten was het sowieso te vroeg. Maar de oude kwetsuur speelt op. Dit is een chronische blessure.” Het is maar de vraag of Musonda, die eerder werd verhuurd aan Real Betis en Celtic ooit weer de oude zal worden. “Het is moeilijk om na zoveel blessureleed op niveau terug te komen.”

Musonda zal zich volgens procedure weer bij Chelsea melden en zijn revalidatie in Londen starten. “Het is nu afwachten. Ik ben geenszins geschokt. De zorgen zijn er al langer. De blessure speelt al langer”, stelt Slutsky. Musonda liep bijna een jaar geleden, in een oefenduel met Royal Antwerp FC, een kruisbandkwetsuur op. Sindsdien volgt tegenslag na tegenslag.

“We hebben er sinds zijn terugkeer bij Vitesse deze zomer ook alles aan gedaan om Charly rustig te brengen”, verklaart Slutsky. “We hebben hem steeds meer speeltijd gegeven. Na een jaar van absentie is voorzichtigheid geboden. Ik denk dat Charly zijn hele leven last houdt van knieproblemen. Dat is de aard van deze kwetsuur. Hij moet leren omgaan en leven met deze blessure.”