‘Ajax moet bij transfer Dolberg deel van transfersom afstaan aan ex-club’

Kasper Dolberg is op weg naar de uitgang bij Ajax. De spits komt onder trainer Erik ten Hag nauwelijks meer in de plannen voor en staat voor een transfer naar OGC Nice. De Franse club is naar verluidt bereid twintig miljoen euro betalen voor de Deen. Bij een deal met Nice kan niet alleen Ajax, maar ook Silkeborg IF een aardige som geld verwachten.

Dolberg was jarenlang actief in de jeugdopleiding van de Deense club. Bij de verkoop van de aanvaller in de zomer van 2015 wist Silkeborg IF een doorverkooppercentage af te dwingen. Zodoende kan Dolberg bij een toekomstige transfer van twintig miljoen euro zijn voormalig werkgever circa 1,6 tot 2 miljoen euro opleveren, aldus Midtjyllandsavis.

De transfer van Dolberg naar Nice is nog niet helemaal afgerond. De Britse miljardair Jim Ratcliffe is momenteel druk bezig om de Franse club voor ongeveer honderd miljoen euro over te nemen. De verwachting is dat de megadeal in Frankrijk in de komende dagen wordt afgerond. Daarna zullen ook meerdere transfers plaatsvinden, waaronder de overgang van Dolberg.

De Deen, die naar verluidt voor vijf jaar gaat tekenen bij les Aiglons, wordt mogelijk maandag al gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Woensdag speelt Nice tegen Olympique Marseille en Franse media verwachten dat de aanvaller dan al in de wedstrijdselectie zit. Naast Dolberg denkt Nice aan veel andere mogelijke aanwinsten, onder wie buitenspeler Adam Ounas van Napoli.