Quincy Promes duikt studio in; Justin Kluivert ontvangt hoog bezoek

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Quincy Promes dook met producer Gideonite de studio in om een rapnummer op te nemen. De aanvaller van Ajax is nog herstellende van een voetblessure, maar daar is in onderstaand filmpje niets van te merken.







Justin Kluivert kreeg in Rome bezoek van zijn moeder. De vleugelspits van AS Roma begint zondag aan het Serie A-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Genoa, de nieuwe club van zijn voormalig ploeggenoot Lasse Schöne.







Shane Kluivert, het broertje van Justin, laat zien een ware vrije trappenspecialist te zijn. De elfjarige Shane zit in de jeugdopleiding van Barcelona.







Jeffrey Bruma vermaakt zich met zijn zoontje op een minitrike. Door een blessure kwam de ex-PSV’er nog niet in actie voor VfL Wolfsburg.





Robin van Persie was te gast in A League Of Their Own op de Amerikaanse televisie. Na afloop had presentator James Corden een grappige boodschap voor Van Persies kinderen.







Jorrit Hendrix is gelukkig in de liefde. Op het voetbalveld is de PSV’er dat iets minder, want hij moet het dit seizoen voorlopig doen met invalbeurten.







Ivan Rakitic heeft het net als zijn concurrent Frenkie de Jong eerder deze week naar zijn zin in een zwembad met uitzicht. De Kroaat viert zijn achtjarig jubileum met zijn vrouw Raquel Mauri.





Rio Ferdinand is sinds 2015 voetballer af, maar de Engelsman trapt nog altijd graag een balletje. Tegenwoordig is de oud-verdediger actief als analist voor BT Sport.