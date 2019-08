Luuk de Jong speelt belangrijke rol voor Sevilla bij LaLiga-debuut

Luuk de Jong kan terugkijken op een succesvol LaLiga-debuut met Sevilla. De aanvaller wist zondagavond met zijn nieuwe werkgever in Barcelona Espanyol uiteindelijk met 0-2 te verslaan. De voormalig spits van PSV was belangrijk voor de Andalusiërs, mede omdat hij betrokken was bij de eerste treffer van de wedstrijd.

In de voorbereiding speelde De Jong al een belangrijke rol in de formatie van trainer Julen Lopetegui, die veel vertrouwen heeft in de Oranje-international. De spits geldt als belangrijk kapstok voor zijn team en dat was zondagavond niet anders. De Jong, die negentig minuten speelde, stichtte regelmatig gevaar voor het doel van doelman Diego López, maar kon niet tot scoren komen.

Desalniettemin was de inbreng van De Jong cruciaal, aangezien hij een belangrijke rol speelde bij de 0-1. Vlak voor de rust zorgde de spits voor consternatie in het vijandelijke strafschopgebied, maar zijn kopbal werd knap voor de doellijn gekeerd door López. Espanyol kreeg de bal echter niet uit de eigen zestien meter, waarna Sergio Reguilón kon profiteren van een bal die van de lat afkwam: 0-1.

De thuisploeg leek in de tweede helft een goede mogelijkheid te krijgen om langszij te komen na een gegeven strafschop, maar na ingrijpen van de VAR besloot arbiter Juan Martínez Munuera de penalty in te trekken. Sevilla, met onder anderen Nemanja Gudelj als invaller, kreeg daarna kansen op meer doelpunten. Nolito sloeg vlak voor tijd toe door te profiteren van de geboden vrijheid en een fraaie individuele actie goed af te ronden: 0-2.